Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян: чим це загрожує

"Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вже всьоме з початку окупації української станції росіянами (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту.

"Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався", - попередили в "Енергоатомі".

Зазначено, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Нагадаємо, що востаннє Запорізька АЕС повністю була знеструмлена через російські обстріли 9 березня, коли росіяни влаштували масований ракетний обстріл України.

Що відомо про нічний обстріл

Війська РФ в ніч на 22 травня влаштували черговий обстріл по українських містах. Найбільше під ворожий удар цього разу потрапило м. Дніпро та область, там збили 4 ракети і 15 БПЛА. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано чотири "прильоти". Через що є постраждалі та пошкодження.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, що з весни минулого року Запорізька атомна електростанція була захоплені російськими військами, об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". При цьому станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем окупантів.

Зазначимо, що останнім часом росіяни посилюють мілітаризацію станції, риють довкола неї траншеї та окопи. При цьому стало відомо про намір РФ "евакуювати" із ЗАЕС тисячі українських працівників.

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