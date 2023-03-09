Шмигаль закликав МАГАТЕ до рішучих дій через знеструмлення ЗАЕС обстрілами
Наразі Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок останнього російського масованого обстрілу. МАГАТЕ зобов'язане рішуче відреагувати на ядерний тероризм Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Протягом ночі Росія продовжила терор, випустивши десятки ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали житлові будинки. Є жертви. Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора", - пише Шмигаль.
Як відзначив прем'єр, Запорізька ЗАЕС вже вшосте знеструмлена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі два енергоблоки виведені в холодний стан
"Закликаю партнерів та МАГАТЕ до рішучих дій, щоб зупинити російський ядерний тероризм", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
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