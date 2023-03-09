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Шмигаль закликав МАГАТЕ до рішучих дій через знеструмлення ЗАЕС обстрілами

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Четвер 09 березня 2023 12:54
Шмигаль закликав МАГАТЕ до рішучих дій через знеструмлення ЗАЕС обстрілами Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок останнього російського масованого обстрілу. МАГАТЕ зобов'язане рішуче відреагувати на ядерний тероризм Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Протягом ночі Росія продовжила терор, випустивши десятки ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали житлові будинки. Є жертви. Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора", - пише Шмигаль.

Як відзначив прем'єр, Запорізька ЗАЕС вже вшосте знеструмлена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі два енергоблоки виведені в холодний стан

"Закликаю партнерів та МАГАТЕ до рішучих дій, щоб зупинити російський ядерний тероризм", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

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Запорізька АЕС Російська Федерація МАГАТЭ
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