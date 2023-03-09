Шмигаль закликав МАГАТЕ до рішучих дій через знеструмлення ЗАЕС обстрілами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Протягом ночі Росія продовжила терор, випустивши десятки ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали житлові будинки. Є жертви. Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора", - пише Шмигаль.

Як відзначив прем'єр, Запорізька ЗАЕС вже вшосте знеструмлена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі два енергоблоки виведені в холодний стан

"Закликаю партнерів та МАГАТЕ до рішучих дій, щоб зупинити російський ядерний тероризм", - додав Шмигаль.