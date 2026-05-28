Запорізька АЕС була 12 годин "ізольована" від світу, - МАГАТЕ

На ЗАЕС майже 12 годин був відсутній зв'язок

За даними станції, у середу Запорізька АЕС близько 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного зв'язку та інтернет-з'єднання.

Причини відключення одразу встановити не вдалося, проте інцидент стався одночасно з повідомленнями про атаки в районі Енергодара, де проживає велика частина персоналу станції.

У МАГАТЕ наголосили, що такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об'єкті.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою командою експертів на об'єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичайний спосіб. Це, безумовно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та захищеності", - заявив Рафаель Гроссі.

Ситуація навколо станції залишається напруженою

В агентстві повідомили, що останніми днями в районі станції неодноразово фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії.

Також на ЗАЕС заявляли про пошкодження одного зі службових автомобілів безпілотником. Крім того, удари дронів, за інформацією станції, були спрямовані по цивільних об'єктах в Енергодарі, включно з пожежною частиною.

На тлі погіршення ситуації постачання дизельного палива для обслуговування обладнання тимчасово припиняли.

Водночас на станції заявили, що наявних запасів достатньо більш ніж на десять днів роботи аварійних генераторів.

Залежність від однієї лінії електропередачі

Наразі Запорізька АЕС отримує зовнішнє живлення лише однією лінією електропередачі після відключення основної лінії ще в березні.

До початку повномасштабної війни об'єкт був під'єднаний одразу до десяти ліній.

Гроссі наголосив, що стабільні поставки дизельного палива залишаються критично важливими для підтримки системи охолодження реакторів і резервного енергопостачання.

"Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в момент, коли вона і так залишається вкрай вразливою з погляду зовнішнього електропостачання", - зазначив глава МАГАТЕ.

МАГАТЕ продовжує переговори

Агентство продовжує консультації з Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню в районі станції для проведення ремонту лінії електропередачі 750 кВ.

Однак складна ситуація біля лінії фронту суттєво ускладнює проведення робіт і переговорний процес.

Окремо в МАГАТЕ повідомили, що в зоні спостереження Чорнобильського майданчика за останній тиждень було зафіксовано близько 20 безпілотників.

Паралельно агентство продовжує постачання обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури України, зокрема для Миколаївської області.