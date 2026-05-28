Запорожская АЭС была 12 часов "изолирована" от мира, - МАГАТЭ

На ЗАЭС почти 12 часов отсутствовала связь

По данным станции, в среду Запорожская АЭС около 12 часов оставалась без стационарной телефонной связи и интернет-соединения.

Причины отключения сразу установить не удалось, однако инцидент произошел одновременно с сообщениями об атаках в районе Энергодара, где проживает большая часть персонала станции.

В МАГАТЭ подчеркнули, что подобные перебои создают дополнительные риски для ядерной безопасности и усложняют контроль ситуации на объекте.

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и защищенности", — заявил Рафаэль Гросси.

Ситуация вокруг станции остается напряженной

В агентстве сообщили, что в последние дни в районе станции неоднократно фиксировались перебои с электроснабжением из-за боевых действий.

Также на ЗАЭС заявляли о повреждении одного из служебных автомобилей беспилотником. Кроме того, удары дронов, по информации станции, были направлены по гражданским объектам в Энергодаре, включая пожарную часть.

На фоне ухудшения ситуации поставки дизельного топлива для обслуживания оборудования временно приостанавливались.

При этом на станции заявили, что имеющихся запасов достаточно более чем на десять дней работы аварийных генераторов.

Зависимость от одной линии электропередачи

В настоящее время Запорожская АЭС получает внешнее питание только по одной линии электропередачи после отключения основной линии еще в марте.

До начала полномасштабной войны объект был подключен сразу к десяти линиям.

Гросси подчеркнул, что стабильные поставки дизельного топлива остаются критически важными для поддержания системы охлаждения реакторов и резервного энергоснабжения.

"Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в момент, когда она и так остается крайне уязвимой с точки зрения внешнего электроснабжения", — отметил глава МАГАТЭ.

МАГАТЭ продолжает переговоры

Агентство продолжает консультации с Украиной и Россией относительно временного прекращения огня в районе станции для проведения ремонта линии электропередачи 750 кВ.

Однако сложная ситуация возле линии фронта существенно осложняет проведение работ и переговорный процесс.

Отдельно в МАГАТЭ сообщили, что в зоне наблюдения Чернобыльской площадки за последнюю неделю было зафиксировано около 20 беспилотников.

Параллельно агентство продолжает поставки оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, в том числе для Николаевской области.