Запоріжжю готують дроновий терор. ГУР перехопило дані про плани окупантів

Деталі злочинного наказу

За даними Департаменту активних дій ГУР, такий наказ віддали ватажки російських окупаційних військ для підрозділів зі складу 58-ї армії збройних сил РФ.

Вони вимагають активізувати терор на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

Щоб реалізувати ці злочинні плани, командування пообіцяло загарбникам збільшити постачання ударних FPV-дронів.

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Причини активізації терору

У воєнній розвідці пояснюють, що наказ посилити удари по цивільних українцях свідчить про гнів і невдоволення кремлівського керівництва.

Головними причинами цього є зростання втрат російської армії на фронті та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.