Запоріжжю готують дроновий терор. ГУР перехопило дані про плани окупантів

Російські загарбники отримали пряму вказівку суттєво збільшити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. Ворог планує атакувати цивільні об’єкти обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними Департаменту активних дій ГУР, такий наказ віддали ватажки російських окупаційних військ для підрозділів зі складу 58-ї армії збройних сил РФ.
Вони вимагають активізувати терор на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.
Щоб реалізувати ці злочинні плани, командування пообіцяло загарбникам збільшити постачання ударних FPV-дронів.
У воєнній розвідці пояснюють, що наказ посилити удари по цивільних українцях свідчить про гнів і невдоволення кремлівського керівництва.
Головними причинами цього є зростання втрат російської армії на фронті та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно здійснюють масовані атаки на цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Протягом останнього часу інтенсивність ворожого терору суттєво зросла.
Зокрема, 8 червня російський дрон вдарив по "спальнику" в Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, виникли жертви та постраждалі серед мирного населення.
Вже 12 червня загарбники атакували цивільну логістику - російський дрон вдарив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжю, спровокувавши масштабну пожежу в приміщенні.
Окрім цього, ввечері 16 червня ворог атакував Запоріжжю п'ятьма ударами, зруйнувавши житловий будинок, торговельний центр та пошкодивши заклад освіти, внаслідок чого загинула людина та троє отримали поранення.