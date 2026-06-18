Запорожжю готовят дроновый террор. ГУР перехватило данные о планах оккупантов

Удары РФ по Запорожью

Напомним, что российские оккупационные войска регулярно наносят массированные удары по гражданской инфраструктуре Запорожья. В последнее время интенсивность вражеского террора значительно возросла.

В частности, 8 июня российский дрон нанес удар по "спальнику" в Запорожье, в результате чего были повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Уже 12 июня захватчики атаковали гражданскую логистику - российский дрон нанес удар по терминалу "Новой почты" в Запорожье, спровоцировав масштабный пожар в здании.

Кроме того, вечером 16 июня враг нанес по Запорожью пять ударов, разрушив жилой дом, торговый центр и повредив учебное заведение, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.