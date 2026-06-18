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Запорожжю готовят дроновый террор. ГУР перехватило данные о планах оккупантов

16:29 18.06.2026 Чт
2 мин
В разведке раскрыли подробности секретного приказа РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты готовят массированные удары по Запорожью (Getty Images)

Российские захватчики получили прямое указание существенно увеличить количество ударов дронами-камикадзе по Запорожью. Враг планирует нанести удары по гражданским объектам областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подробности преступного приказа

По данным Департамента активных действий ГУР, такой приказ отдали главари российских оккупационных войск для подразделений из состава 58-й армии Вооруженных сил РФ.

Они требуют активизировать террор в оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины.

Чтобы реализовать эти преступные планы, командование пообещало захватчикам увеличить поставки ударных FPV-дронов.

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Причины активизации террора

В военной разведке объясняют, что приказ усилить удары по гражданским украинцам свидетельствует о гневе и недовольстве кремлевского руководства.

Главными причинами этого являются рост потерь российской армии на фронте и отсутствие каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.

Удары РФ по Запорожью

Напомним, что российские оккупационные войска регулярно наносят массированные удары по гражданской инфраструктуре Запорожья. В последнее время интенсивность вражеского террора значительно возросла.

В частности, 8 июня российский дрон нанес удар по "спальнику" в Запорожье, в результате чего были повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Уже 12 июня захватчики атаковали гражданскую логистику - российский дрон нанес удар по терминалу "Новой почты" в Запорожье, спровоцировав масштабный пожар в здании.

Кроме того, вечером 16 июня враг нанес по Запорожью пять ударов, разрушив жилой дом, торговый центр и повредив учебное заведение, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

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