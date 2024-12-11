Удар по центру Запоріжжя: кількість загиблих зросла, під завалами ще є люди

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по середмістю. Під завалами ще є люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Станом на зараз, як повідомляє голова ОВА, відомо про:

сімох загиблих;

22 поранених.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Згідно з попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені:

20 житлових будинків;

три нежитлові будинки.

"В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць техніки", - пише Федоров.

Деблоковано тіло людини

"Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули 8 осіб. Постраждали 22 людини, серед яких дитина", - пише МВС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Удар по середмістю Запоріжжя

Вчора, 10 грудня, російські терористи завдали ракетного удару по центру міста. Пізніше Федоров розповів, що ворог влучив по приватній лікарні, внаслідок чого будівля медзакладу була знищена й також були пошкоджені будівлі, що розташовані поруч.

На обстріл також відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що кожна така атака ворога лише доводить необхідність посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

Вночі рятувальники на місці удару з-під завалів деблокували двох жінок, які перебували під уламками понад сім годин.