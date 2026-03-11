ua en ru
В Запорожье возросло количество раненых после атаки РФ: среди них - дети

22:45 11.03.2026 Ср
2 мин
После российского удара появляются новые детали о пострадавших
aimg Сергей Козачук
В Запорожье возросло количество раненых после атаки РФ: среди них - дети Фото: авиаудар по Запорожью - спасатели завершили работы (Getty Images)

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 10 человек, среди раненых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также: РФ атаковала Запорожье: КАБ попал в многоэтажку, есть раненые

Последствия атаки на Запорожье

По информации спасателей, российские войска нанесли авиаудары по городу 11 марта. В результате обстрела травмы различного характера и степени тяжести получили 10 человек.

Среди пострадавших - двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.

Завершение спасательных работ

По состоянию на сейчас аварийно-спасательные работы на местах попаданий завершены. К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС.

Сейчас на объектах работают коммунальные службы, которые проводят восстановительные работы.

Фото: последствия обстрела Запорожья 11 марта (https://t.me/dsns_telegram)

Российские атаки на Запорожье

Напомним, Запорожье и близлежащие населенные пункты ежедневно страдают от ударов РФ, которая применяет управляемые авиабомбы (КАБ), ракеты и дроны.

В частности, во время одной из последних атак оккупанты попали КАБом в многоэтажный дом. Тогда в результате прямого попадания был разрушен целый подъезд, а под завалами оказались люди.

Также недавно в результате ночного обстрела города был ранен младенец. Ребенок получил травмы из-за выбитого стекла в квартире.

Кроме того, враг неоднократно атаковал частный сектор Запорожья, где в результате взрывов были полностью разбиты жилые дома и пострадали гражданские, которые на момент прилета находились в своих домах.

