У Запоріжжі знову зросла кількість жертв під час авіаудару Росії 8 січня
У лікарні померла жінка, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя 8 січня біля виробничого підприємства. Вона перебувала у вкрай важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіну Харченко.
" Збільшилась кількість жертв атаки від 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані", - написала вона.
Харченко зауважила, що лікарі до останнього боролись за життя жінки.
Таким чином кількість жертв від російської атаки по Запоріжжю 8 січня зросла до 15. Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 14 осіб.
Обстріл Запоріжжя 8 січня
Раніше ми писали про те, що у середу, 8 січня Росія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. В Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".
Також Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.