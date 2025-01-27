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У Запоріжжі знову зросла кількість жертв під час авіаудару Росії 8 січня

Понеділок 27 січня 2025 12:05
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У Запоріжжі знову зросла кількість жертв під час авіаудару Росії 8 січня Ілюстративне фото: у Запоріжжі знову зросла кількість жертв під час авіаудару Росії 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У лікарні померла жінка, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя 8 січня біля виробничого підприємства. Вона перебувала у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіну Харченко.

" Збільшилась кількість жертв атаки від 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані", - написала вона.

Харченко зауважила, що лікарі до останнього боролись за життя жінки.

Таким чином кількість жертв від російської атаки по Запоріжжю 8 січня зросла до 15. Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 14 осіб.

Обстріл Запоріжжя 8 січня

Раніше ми писали про те, що у середу, 8 січня Росія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. В Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Також Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.

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