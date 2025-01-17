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У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня

П'ятниця 17 січня 2025 10:25
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У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У лікарні померла людина, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя 8 січня біля виробничого підприємства. Таким чином кількість жертв зросла до 14 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На жаль після того обстрілу який стався на початку січня поблизу з виробничим підприємством вчора в лікарні одна людина померла. За неї майже два тижні боролися лікарі, тому кількість жертв зросла", - сказав Федоров.

За його словами, все ще триває ліквідація наслідків обстрілу Запоріжжя за останній місяць. Також відомо, що 60 людей ще перебувають в лікарнях Запорізької області та Запоріжжя. Федоров зауважив, що після 20 вересня зросла кількість смертельних випадків після обстрілів Запорізької області.

"Кількість смертельних випадків після того, як ворог обстрілював масовано територію Запорізької області суттєво зросла після 20 вересня. З 20 вересня 69 людей було вбито після ворожих масованих ударів", - розповів Федоров.

Обстріл Запоріжжя 8 січня

Нагадаємо, у середу, 8 січня російська армія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. Тоді у місті пролунали два вибухи.

Цікаво і те, що в Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Також Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.

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