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В Запорожье снова возросло количество жертв во время авиаудара России 8 января

Понедельник 27 января 2025 12:05
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В Запорожье снова возросло количество жертв во время авиаудара России 8 января Иллюстративное фото: в Запорожье снова возросло количество жертв во время авиаудара России 8 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В больнице умерла женщина, которая пострадала от обстрела Запорожья 8 января возле производственного предприятия. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета и исполняющую обязанности городского головы Регину Харченко.

"Увеличилось количество жертв атаки с 8 января. В городской больнице умерла женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии", - написала она.

Харченко отметила, что врачи до последнего боролись за жизнь женщины.

Таким образом количество жертв от российской атаки по Запорожью 8 января возросло до 15. Напомним, что ранее председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество жертв возросло до 14 человек.

Обстрел Запорожья 8 января

Ранее мы писали о том, что в среду, 8 января Россия нанесла авиационный удар по Запорожью. В России почти сразу отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Также Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, почему в городе такое большое количество жертв. По его словам произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.

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