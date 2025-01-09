Удар РФ по Запоріжжю: Федоров розповів, чому у місті така велика кількість жертв

Російська армія напередодні вдень вдарила по промисловому району Запоріжжя. Це сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.

За його словами, російська армія вдарила по місту у момент, коли місцеві мешканці збиралися йти додому після роботи. Вони використовували громадський транспорт. І саме тому у ньому є загиблі.

"Використовували маршрутні таксі, саме тому люди загинули в маршрутних таксі й дві маршрутні таксі-автівки зруйновані. Сідали у свої автівки, саме тому 36 авто зруйновано. Тож, так, дійсно, це промисловий район, де мешканці, просто закінчуючи свою зміну, рушили додому", - розповів Федоров.

Він зауважив, що КАБи є досить не точною зброєю, тому не важливо, куди росіяни намагались ними влучити з початку. Федоров нагадав, що 20-х чисел вересня минулого року ворог майже постійно обстрілює Запоріжжя. Там вже зруйновано або пошкоджено біля 2000 житлових будинків.

"Ворог цілить по житлових районах, по цивільних мешканцях. Всі 113 постраждалих - це суто цивільні особи. Ми ж можемо подивитися, куди потрапив їхній КАБ. Він так, дійсно, пошкодив якісь там адміністративні будівлі, але обидва КАБи впали безпосередньо поруч з проїжджою частиною", - підкреслив він.

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, вчора, близько четвертої години дня російські терористи завдали удару по Запоріжжю КАБами. Дві керовані авіабомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні міста, "приліт" був на центральній вулиці житлового масиву.

В результаті удару відомо про 13 загиблих та понад 110 постраждалих.