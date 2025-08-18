UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ

Фото: у Запоріжжі знову зросла кількість поранених (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 18 серпня. Поранення отримали 33 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - зазначив він.

Як відомо, внаслідок ракетного удару три людини загинули.

За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і 10 будинків приватного сектору, пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі.

На місці влучань завершені пошуково-рятувальні роботи, проте продовжують працювати комунальники.

 

Удар по Запоріжжю

Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя. Росія завдала удару двома балістичними ракетами типу "Іскандер".

Як повідомляв Федоров, багато поранених перебувають у важкому стані. Серед постраждалих - 17-річний хлопець.

Внаслідок ударів зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.

ЗапоріжжяВійна в УкраїніРакетний ударРакетна атака