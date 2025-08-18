У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ

"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - зазначив він.

Як відомо, внаслідок ракетного удару три людини загинули.

За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і 10 будинків приватного сектору, пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі.

На місці влучань завершені пошуково-рятувальні роботи, проте продовжують працювати комунальники.