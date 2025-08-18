У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок цинічного удару РФ

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 18 серпня. Поранення отримали 33 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - зазначив він.
Як відомо, внаслідок ракетного удару три людини загинули.
За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і 10 будинків приватного сектору, пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі.
На місці влучань завершені пошуково-рятувальні роботи, проте продовжують працювати комунальники.
Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя. Росія завдала удару двома балістичними ракетами типу "Іскандер".
Як повідомляв Федоров, багато поранених перебувають у важкому стані. Серед постраждалих - 17-річний хлопець.
Внаслідок ударів зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.