Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зростає, є "важкі" (фото)
Росія завдала два удари по Запоріжжю. Шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram та ДСНС України.
У ОВА попередили, що є попередні дані про постраждалих. Шестеро людей отримали поранення,з них один підліток.
Двоє з них у тяжкому стані були ушпиталені до медичних закладів міста.
Інформація про інших постраждалих уточнюється, кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, продовжує зростати.
Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, рятувальні та медичні бригади надають допомогу постраждалим.
Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.
Удар по Запоріжжю
Вранці 18 серпня в Запорізькій області пролунали вибухи, регіон оголосив повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з боку Росії.
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, спершу пролунали перші вибухи, згодом зафіксовано повторні. Очільник ОВА закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.
Офіційна інформація про наслідки ударів наразі уточнюється. За попередніми даними, постраждало кілька людей, їм надають медичну допомогу.
Федоров додав, що росіяни прицільно вдаряють по критичній інфраструктурі міста. В Офісі президента також відреагували на подію. Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що Путін продовжує обстрілювати мирні міста, незважаючи на заяви про бажання завершити війну.