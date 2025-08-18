В Запорожье снова возросло количество раненых в результате циничного удара РФ

"33 раненых в результате утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - отметил он.

Как известно, в результате ракетного удара три человека погибли.

По словам Федорова, в результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов и 10 домов частного сектора, повреждены и разрушены нежилые здания.

На месте попаданий завершены поисково-спасательные работы, однако продолжают работать коммунальщики.