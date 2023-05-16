В Запоріжжі зі стріляниною напали на військових, є поранений

У Запоріжжі невідомі на стоянці біля ринку вчинили напад на військових, один із них отримав ножове поранення. Злочинці під час нападу стріляли і одразу втекли. Їх затримали на одному із блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Так, за даними поліції, учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.

"Після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як додали в поліції, у результаті слідчо-оперативних заходів на одному з блокпостів Запорізької області затримали двох чоловіків, 1976 та 2001 років народження, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення. Зловмисників затримано на підставі статті 208 КПК України. Наразі обидва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі поліція розшукує інших нападників. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Як повідомлялося, у Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних і намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у Чернівцях під час затримання злочинця один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.