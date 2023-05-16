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В Запорожье со стрельбой напали на военных, есть раненый

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Запорожье , Вторник 16 мая 2023 08:33
В Запорожье со стрельбой напали на военных, есть раненый Фото: в Запорожье со стрельбой напали на военных, есть раненый (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье неизвестные на стоянке возле рынка совершили нападение на военных, один из них получил ножевое ранение. Преступники во время нападения стреляли и тут же скрылись. Их задержали на одном из блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Так, по данным полиции, вчера около 16:00 на стоянке автотранспорта возле городского рынка возник конфликт между военнослужащими и неизвестными, в результате которого последние устроили стрельбу из охотничьего и автоматического оружия.

"После чего неизвестные мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, он был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Как добавили в полиции, в результате следственно-оперативных мероприятий на одном из блокпостов Запорожской области задержаны двое мужчин, 1976 и 2001 годов рождения, обоснованно подозреваемые в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленники задержаны на основании статьи 208 УПК Украины. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция разыскивает других нападавших. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщалось, в Днепре водитель иномарки протаранил автомобиль патрульных и пытался скрыться с места происшествия. Полицейским пришлось применять огнестрельное оружие.

Напомним, в Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается.

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