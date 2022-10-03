ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернівцях біля школи сталася стрілянина під час затримання: є жертви

Новость на русском →
Чернівці, Понеділок 03 жовтня 2022 19:14
У Чернівцях біля школи сталася стрілянина під час затримання: є жертви Фото: у Чернівцях сталася стрілянина під час затримання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернівцях під час затримання злочинця один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, наразі підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку.

"Операція з затримання злочинця триває", - додав він.

Як пише suspilne.media, вулицю Воробкевича поблизу школи №27 у Чернівцях, де трапилась стрілянина, перекрили. Там працюють правоохоронці.

"У поліції подію поки не коментують. Повідомили лише те, що інформація про поранених чи загиблих дітей - фейк", - додають журналісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися