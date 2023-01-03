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У Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (відео)

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Дніпро, Вівторок 03 січня 2023 09:02
У Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (відео) Фото: у Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних та намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Як розповів Білошицький, на лінію 102 звернулися громадяни з повідомленням про порушника ПДР. Патрульні виявили вказану іномарку та намагалися кілька разів її зупинити, проте водій Citroen ігнорував прохання правоохоронців.

Пізніше поліції вдалося заблокувати автомобіль з двох боків, але іномарка, протаранивши два автомобілі, знову рвонула з місця та заїхала на територію церкви, де влаштувала "дрифт-шоу".

"Оскільки такі дії загрожували життю та здоров'ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Автомобіль зупинили та виявили, що жінка за кермом автомобіля перебувала у неадекватному стані. А в салоні – ще й налякана дитина", - зазначив Білошицький.

Порушницю затримали та доставили до райвідділу. Вона мала ознаки сп'яніння.

Нагадаємо, ранішекурйозна ситуація сталася у Львові. Там наречені вчинили ДТП і втекли до РАГСу, оскільки запізнювалися на розпис.

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