У Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (відео)

У Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних та намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook .

Як розповів Білошицький, на лінію 102 звернулися громадяни з повідомленням про порушника ПДР. Патрульні виявили вказану іномарку та намагалися кілька разів її зупинити, проте водій Citroen ігнорував прохання правоохоронців.

Пізніше поліції вдалося заблокувати автомобіль з двох боків, але іномарка, протаранивши два автомобілі, знову рвонула з місця та заїхала на територію церкви, де влаштувала "дрифт-шоу".

"Оскільки такі дії загрожували життю та здоров'ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Автомобіль зупинили та виявили, що жінка за кермом автомобіля перебувала у неадекватному стані. А в салоні – ще й налякана дитина", - зазначив Білошицький.

Порушницю затримали та доставили до райвідділу. Вона мала ознаки сп'яніння.