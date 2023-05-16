У Запоріжжі затримали колишнього міліціонера-хабарника, який хотів вступити до ПВК "Вагнера"

СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера-корупціонера, який хотів приєднатися до лав "вагнерівців" та воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Зловмисником виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році звільнили з органів МВС за корупцію.

На початку повномасштабної війни чоловік підтримав збройну агресію Росії та почав розробляти план втечі до окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнера".

Для цього фігурант вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, що вступили до так званого "управління МВС РФ" у захопленій частині регіону. Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту, а потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнера".

Окрім того, затриманий розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі "Вконтакте". Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тисяч підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем чоловік активно поширював дописи, в яких героїзував "вагнерівців" та їхнього засновника - Євгена Пригожина.

Зловмисник також заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою.