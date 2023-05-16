В Запорожье задержали бывшего милиционера-взяточника, который хотел вступить в ЧВК "Вагнера"

СБУ задержала в Запорожье бывшего милиционера-коррупционера, который хотел присоединиться к рядам "вагнеровцев" и воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Злоумышленником оказался бывший правоохранитель, которого в 2009 году уволили из органов МВД за коррупцию.

В начале полномасштабной войны мужчина поддержал вооруженную агрессию России и начал разрабатывать план побега в оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнера".

Для этого фигурант вышел "на связь" со своими бывшими коллегами-предателями, вступившими в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона. Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта, а затем попасть на собеседование к руководителям группировки "Вагнера".

Кроме того, задержанный развернул антиукраинскую деятельность в запретной соцсети "Вконтакте". Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тысячи подписчиков. В своих публикациях под вымышленным именем мужчина активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их основателя - Евгения Пригожина.

Злоумышленник также отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей.