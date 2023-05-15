Переховувався біля Києва. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі
До восьми років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
За даними СБУ, у "міліції ЛНР" його було призначено старшим стрілком. На цій "посаді" він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України. Окрім цього його залучали його до ремонту військової техніки.
"Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області", - розповіли в СБУ.
У червні 2021 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Київській області.
"За матеріалами Служби безпеки, бойовика визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ", - повідомили у відомстві.
Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі (t.me/SBUkr)
Раніше в МВС повідомляли, що окупанти створювали катівні майже в усіх окупованих населених пунктах України.
Зокрема, росіяни влаштували концтабір, подібний Аушвіцу, у селі Піски-Радьківські Харківської області. Вони застосували до мирних мешканців тортури, як в таборах смерті.
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