ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переховувався біля Києва. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 травня 2023 17:20
Переховувався біля Києва. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі Фото: бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

До восьми років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

За даними СБУ, у "міліції ЛНР" його було призначено старшим стрілком. На цій "посаді" він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України. Окрім цього його залучали його до ремонту військової техніки.

"Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області", - розповіли в СБУ.

У червні 2021 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Київській області.

"За матеріалами Служби безпеки, бойовика визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ", - повідомили у відомстві.

Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Переховувався біля Києва. Бойовика &quot;ЛНР&quot; засудили до 8 років позбавлення воліПереховувався біля Києва. Бойовика &quot;ЛНР&quot; засудили до 8 років позбавлення волі

Фото: бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі (t.me/SBUkr)

Раніше в МВС повідомляли, що окупанти створювали катівні майже в усіх окупованих населених пунктах України.

Зокрема, росіяни влаштували концтабір, подібний Аушвіцу, у селі Піски-Радьківські Харківської області. Вони застосували до мирних мешканців тортури, як в таборах смерті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Служба безпеки України ЛНР
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію