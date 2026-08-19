У Запоріжжі загинула людина, ще шестеро поранені внаслідок атаки дронів

Уночі 19 серпня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За словами Федорова, російські безпілотники вдарили по обласному центру, пошкодивши житлові та нежитлові будівлі.
Внаслідок влучань виникла пожежа. За попередніми даними, шестеро людей отримали поранення.
Одна людина, на жаль, загинула.
Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя 19 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Запоріжжя вже не вперше опиняється під ударом дронів за останні дні. Ще 17 серпня Росія атакувала місто безпілотником - тоді на території одного із садових товариств спалахнула пожежа, і загинули двоє людей.
Триває й масована атака ворога на інші регіони України. 18 серпня Росія випустила по Україні понад 70 реактивних безпілотників, основним напрямком удару стала Київщина.
Того ж вечора у Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів - у Дніпровському районі уламки одного з безпілотників впали у дворі п'ятиповерхового житлового будинку.