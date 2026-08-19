У Запоріжжі загинула людина, ще шестеро поранені внаслідок атаки дронів

За словами Федорова, російські безпілотники вдарили по обласному центру, пошкодивши житлові та нежитлові будівлі.

Внаслідок влучань виникла пожежа. За попередніми даними, шестеро людей отримали поранення.

Одна людина, на жаль, загинула.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя 19 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Запоріжжя вже не вперше опиняється під ударом дронів за останні дні. Ще 17 серпня Росія атакувала місто безпілотником - тоді на території одного із садових товариств спалахнула пожежа, і загинули двоє людей.