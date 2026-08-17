Росія атакувала Запоріжжя дроном: загинули двоє людей
Російський безпілотник атакував Запоріжжя ввечері 17 серпня. Внаслідок удару на території одного із садових товариств сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Ворог вдарив по місту близько 20:54
Спочатку інформації про постраждалих не було. Згодом стало відомо, що атака виявилася смертельною для двох людей.
Близько 22:14 Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару загинули 43-річний чоловік та 41-річна жінка.
"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", - зазначив очільник ОВА.
Таким чином, російський безпілотник не лише спричинив пожежу на території садового товариства, а й забрав життя двох людей.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня внаслідок удару були пошкоджені одразу два об'єкти в Запоріжжі.
Однією з цілей став торговельний центр "Епіцентр", де після влучання виникла пожежа. Також зафіксували удар по території одного з промислових підприємств.
А 12 серпня окупанти знищили торговельний центр у Запоріжжі і залишили частину міста без світла — тоді дрони-камікадзе спричинили руйнування та пожежі у приватних і комерційних будівлях.