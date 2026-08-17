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Росія атакувала Запоріжжя дроном: загинули двоє людей

22:47 17.08.2026 Пн
1 хв
Що відомо про наслідки вечірньої атаки?
aimg Марія Науменко
Росія атакувала Запоріжжя дроном: загинули двоє людей Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Російський безпілотник атакував Запоріжжя ввечері 17 серпня. Внаслідок удару на території одного із садових товариств сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Ворог вдарив по місту близько 20:54

Спочатку інформації про постраждалих не було. Згодом стало відомо, що атака виявилася смертельною для двох людей.

Близько 22:14 Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару загинули 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", - зазначив очільник ОВА.

Таким чином, російський безпілотник не лише спричинив пожежу на території садового товариства, а й забрав життя двох людей.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня внаслідок удару були пошкоджені одразу два об'єкти в Запоріжжі.

Однією з цілей став торговельний центр "Епіцентр", де після влучання виникла пожежа. Також зафіксували удар по території одного з промислових підприємств.

А 12 серпня окупанти знищили торговельний центр у Запоріжжі і залишили частину міста без світла — тоді дрони-камікадзе спричинили руйнування та пожежі у приватних і комерційних будівлях.

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Російська Федерація Україна Дрони Запоріжжя
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