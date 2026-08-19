В Запорожье погиб человек, еще шестеро ранены в результате атаки дронов

По словам Федорова, российские беспилотники ударили по областному центру, повредив жилые и нежилые здания.

В результате попаданий возник пожар. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Один человек, к сожалению, погиб.

Фото: последствия российской атаки в Запорожье 19 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

Запорожье уже не в первый раз оказывается под ударом дронов за последние дни. Еще 17 августа Россия атаковала город беспилотником - тогда на территории одного из садовых обществ вспыхнул пожар, и погибли два человека.