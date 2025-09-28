У Запоріжжі вже 34 поранених внаслідок нічної атаки РФ: троє дітей в лікарні

Обстріл України 28 вересня

Сьогодні росіяни випустили по Україні 595 дронів різних типів та 48 ракет, зокрема "Кинджали". Як відомо, всього по Україні вже відомо про 70 постраждалих, пошкоджено 100 цивільних об'єктів.

У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, серед жертв - 12-річна дівчинка. Поранення отримали 14 осіб.

Також відомо про понад 30 постраждалих у Київській області.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.