В Запорожье уже 34 раненых в результате ночной атаки РФ: трое детей в больнице

Количество пострадавших в результате ночного обстрела Запорожья возросло до 34 человек. В больнице находятся трое раненых детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"До 34 возросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье", - заявил он.
По словам Федорова, шестеро раненых госпитализированы, в том числе трое детей. 28 человек - на амбулаторном лечении.
По данным Запорожской ОВА, в результате вражеских ударов ракетами и реактивными системами залпового огня по Запорожью повреждены 41 многоквартирный и 22 частных дома и нежилые здания.
Сейчас три многоэтажки, которые были повреждены в результате ракетной атаки, отключены от коммунальных услуг.
Сегодня россияне выпустили по Украине 595 дронов различных типов и 48 ракет, в частности "Кинжалы". Как известно, всего по Украине уже известно о 70 пострадавших, повреждено 100 гражданских объектов.
В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, среди жертв - 12-летняя девочка. Ранения получили 14 человек.
Также известно о более 30 пострадавших в Киевской области.
Подробнее о последствиях массированного обстрела Киева - в материале РБК-Украина.