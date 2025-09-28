В Запорожье уже 34 раненых в результате ночной атаки РФ: трое детей в больнице

"До 34 возросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье", - заявил он.

По словам Федорова, шестеро раненых госпитализированы, в том числе трое детей. 28 человек - на амбулаторном лечении.

По данным Запорожской ОВА, в результате вражеских ударов ракетами и реактивными системами залпового огня по Запорожью повреждены 41 многоквартирный и 22 частных дома и нежилые здания.

Сейчас три многоэтажки, которые были повреждены в результате ракетной атаки, отключены от коммунальных услуг.