В Запорожье уже 34 раненых в результате ночной атаки РФ: трое детей в больнице

Фото: в Запорожье количество пострадавших возросло до 34 (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ночного обстрела Запорожья возросло до 34 человек. В больнице находятся трое раненых детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"До 34 возросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян на Запорожье", - заявил он.

По словам Федорова, шестеро раненых госпитализированы, в том числе трое детей. 28 человек - на амбулаторном лечении.

По данным Запорожской ОВА, в результате вражеских ударов ракетами и реактивными системами залпового огня по Запорожью повреждены 41 многоквартирный и 22 частных дома и нежилые здания.

Сейчас три многоэтажки, которые были повреждены в результате ракетной атаки, отключены от коммунальных услуг.

 

Обстрел Украины 28 сентября

Сегодня россияне выпустили по Украине 595 дронов различных типов и 48 ракет, в частности "Кинжалы". Как известно, всего по Украине уже известно о 70 пострадавших, повреждено 100 гражданских объектов.

В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, среди жертв - 12-летняя девочка. Ранения получили 14 человек.

Также известно о более 30 пострадавших в Киевской области.

Подробнее о последствиях массированного обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

