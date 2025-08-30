У Запоріжжі вже 30 постраждалих внаслідок ударів РФ

Обстріл Запоріжжя

Як відомо, в ніч на 30 серпня окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 12 ударів. Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних та понад 40 приватних будинків.

Через атаку ворога приблизно 25 тисяч людей тимчасово залишилися без електропостачання.

Загалом росіяни випустили по Україні цієї ночі 45 ракет та 537 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 548 ціле - 38 ракет та 510 дронів.