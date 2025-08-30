В Запорожье уже 30 пострадавших в результате ударов РФ

Обстрел Запорожья

Как известно, в ночь на 30 августа оккупанты нанесли по Запорожью по меньшей мере 12 ударов. Повреждения получили 14 многоквартирных и более 40 частных домов.

Из-за атаки врага примерно 25 тысяч человек временно остались без электроснабжения.

В общем россияне выпустили по Украине этой ночью 45 ракет и 537 дронов. Противовоздушная оборона обезвредила 548 целей - 38 ракет и 510 дронов.