У Запоріжжі вже 30 постраждалих внаслідок ударів РФ

Запоріжжя, Субота 30 серпня 2025 16:10
UA EN RU
У Запоріжжі вже 30 постраждалих внаслідок ударів РФ Фото: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю 30 серпня знову зросла. Поранення отримали 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Вже 30 поранених: постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки продовжують звертатися по допомогу медиків", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА, у більшості постраждалих осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.

Обстріл Запоріжжя

Як відомо, в ніч на 30 серпня окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 12 ударів. Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних та понад 40 приватних будинків.

Через атаку ворога приблизно 25 тисяч людей тимчасово залишилися без електропостачання.

Загалом росіяни випустили по Україні цієї ночі 45 ракет та 537 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 548 ціле - 38 ракет та 510 дронів.

Запоріжжя Війна в Україні
