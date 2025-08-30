ua en ru
В Запорожье уже 30 пострадавших в результате ударов РФ

Запорожье, Суббота 30 августа 2025 16:10
в Запорожье возросло количество пострадавших
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ударов по Запорожью 30 августа снова возросло. Ранения получили 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков", - говорится в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА, у большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс.

Обстрел Запорожья

Как известно, в ночь на 30 августа оккупанты нанесли по Запорожью по меньшей мере 12 ударов. Повреждения получили 14 многоквартирных и более 40 частных домов.

Из-за атаки врага примерно 25 тысяч человек временно остались без электроснабжения.

В общем россияне выпустили по Украине этой ночью 45 ракет и 537 дронов. Противовоздушная оборона обезвредила 548 целей - 38 ракет и 510 дронов.

