Російські війська на Запорізькому напрямку намагаються обійти позиції ЗСУ

Обстріли Запоріжжя

Як ми писали, Запоріжжя вночі 7 листопада виявилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна.

А 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цих регіонах балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя в ніч на 2 листопада.