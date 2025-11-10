RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Российские войска на Запорожском направлении пытаются обойти позиции ВСУ

Фото: российские войска активизировали попытки обойти украинские позиции (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Военные РФ активизировали попытки обхода украинских позиций в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской атомной электростанции и Каменки-Днепровской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Несколько групп противника пытались по камышовым зарослям обойти наши позиции и зайти во фланг с запада", - отметил Волошин.

По его словам, российские войска также пытаются инфильтроваться по дну бывшего Каховского водохранилища, используя заросли как укрытие. Цель таких действий - быстро приблизиться к украинским подразделениям и зайти им в тыл.

"Подобные попытки фиксируются и вблизи Запорожской АЭС и населенного пункта Каменка-Днепровская", - добавил представитель Сил обороны юга.

Скриншот: Малокатериновка на карте DeepStateMap

Обстрелы Запорожья

Как мы писали, Запорожье ночью 7 ноября оказалось под атакой врага, в результате чего в многоэтажках и детсаду выбило окна.

А 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.

Напомним, 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты. В Запорожском районе прогремели четыре взрыва.

РБК-Украина также сообщало, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье в ночь на 2 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВооруженные силы Украины