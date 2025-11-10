Российские войска на Запорожском направлении пытаются обойти позиции ВСУ

Обстрелы Запорожья

Как мы писали, Запорожье ночью 7 ноября оказалось под атакой врага, в результате чего в многоэтажках и детсаду выбило окна.

А 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.

Напомним, 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты. В Запорожском районе прогремели четыре взрыва.

РБК-Украина также сообщало, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье в ночь на 2 ноября.