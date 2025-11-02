Майже 60 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

Федоров додав, що енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що в ніч на 2 листопада росіяни намагалися атакувати Запоріжжя. Глава ОВА ОВА повідомляв, що для регіону була загроза застосування дронів та балістики.

Пізніше він уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор. Окрім того, через ворожий обстріл щонайменше двоє людей постраждали.