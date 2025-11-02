ua en ru
Майже 60 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Неділя 02 листопада 2025 04:49
UA EN RU
Майже 60 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя Фото: майже 58 тисяч сімей без електроенергії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

"Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що в ніч на 2 листопада росіяни намагалися атакувати Запоріжжя. Глава ОВА ОВА повідомляв, що для регіону була загроза застосування дронів та балістики.

Пізніше він уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор. Окрім того, через ворожий обстріл щонайменше двоє людей постраждали.

Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні
