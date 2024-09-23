В Запоріжжі внаслідок нічного удару кількість постраждалих зросла до 21

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю, кількість постраждалих збільшилася до 21 особи. Серед них - тринадцять жінок та вісім чоловіків, які звернулися за медичною допомогою.
По це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Більшість постраждалих отримали мінно-вибухові травми. Після огляду та надання першої допомоги більшість з них були відправлені додому для подальшого лікування.
Наразі в лікарні залишаються дві жінки: 94-річна та 23-річна. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, а лікарі дають позитивні прогнози на одужання.
22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу загрозу авіаударів.
Згодом керівник ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, використали керовані авіабомби. Зафіксовано шість ударів по місту та його околицях, здійснених у період з 22:19 до 23:04.
Внаслідок атаки зазнали пошкоджень 13 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приватні оселі, гаражі та автівки. Загалом російські війська завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та його району.
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