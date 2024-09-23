В Запоріжжі внаслідок нічного удару кількість постраждалих зросла до 21

Авіаудар по Запоріжжю

22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу загрозу авіаударів.

Згодом керівник ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, використали керовані авіабомби. Зафіксовано шість ударів по місту та його околицях, здійснених у період з 22:19 до 23:04.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень 13 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приватні оселі, гаражі та автівки. Загалом російські війська завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та його району.

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