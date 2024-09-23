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Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Понеділок 23 вересня 2024 09:30
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Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла Фото: наслідки російського удару по Запоріжжю (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 17 людей. Четверо з яких госпіталізовані.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За уточненою інформацією, чотири жінки перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, інші постраждалі лікуються вдома.

Атака завдала значних руйнувань: пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Росіяни здійснили щонайменше сім авіаційних ударів по місту та Запорізькому району.

На місцях обстрілів працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті Пункти Незламності, де постраждалі можуть отримати необхідну допомогу та інформацію.

Оновлено 10:30

МВС України повідомило, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Запоріжжю зросла до 17 людей, серед них одна дитина.

На місцях працювали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування ТЧХ України та інші профільні служби міста.

Авіаудар по Запоріжжю

22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу авіаударів.

Згодом голова ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, застосували керовані авіабомби. Зафіксовано шість ударів по Запоріжжю та його околицях, які були завдані в період з 22:19 до 23:04.

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