У Запоріжжі через російський удар КАБ є поранені, пошкоджені будівлі й сталася пожежа

У місті Запоріжжя через російський удар, завданий ворогом пізно ввечері 22 вересня, поранення отримали 6 людей. Також фіксуються пошкодження будинків, і сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та прес-службу Національної поліції в Запорізькій області .

"Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, дістали поранення 5-ро людей", - розповів чиновник.

Він заявив, що в результаті ворожого удару у місті були частково зруйновані будівлі.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", - написав він.

Глава ОВА додав, що інформація щодо наслідків російського обстрілу Запоріжжя уточнюється, й "постраждалим надається вся необхідна допомога".

Наслідки російського удару по Запоріжжю пізно ввечері 22 вересня (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Як передали в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, для ударів ввечері по Запоріжжю та району росіяни, попередньо, застосували керовані авіабомби (КАБ).

Зазначається, що окупанти завдали 6 ударів у період з 22:19 до 23:04 по території обласного центру та району.

"Ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури", - розповіли в поліції

Одну з поранених - жінку - деблокували з пошкодженого будинку. Також горіли припарковані автомобілі, пошкоджені довколишні житлові будинки.

"На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста", - передали у відділі комунікації поліції Запорізької області.

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Пізніше керівник ОВА розповів, що у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 6 людей.

Він зазначив, що у місті на 2-х локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою.

"Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності", - йдеться в публікації чиновника.

Що передувало

Нагадаємо, близько одинадцятої вечора у неділю, 22 вересня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу ворожих авіаударів, та фіксували пуск керованої авіабомби противником на Запоріжжі близько 22.37.

Додамо, як зазначають моніторингові канали, раніше не фіксувалися випадки застосування російськими окупантами саме КАБів для ударів по Запоріжжю.