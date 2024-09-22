У Запоріжжі пролунали вибухи, перед тим фіксувався запуск ворогом КАБ

У Запоріжжі сьогодні ввечері 22 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги в області. Перед цим була загроза ворожих авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

Вибухи в районі Запоріжжя пролунали близько 23.04.

У той самий час у Повітряних силах ЗСУ просили мешканців міста перебувати в укриттях через загрозу ворожого удару із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Так, військові фіксували пуск КАБ противником на Запоріжжі близько 22.37.

А до того у Повітряних силах інформували про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, й про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, місто Запоріжжя та інші населені пункти області часто страждають від ворожих повітряних ударів.

Так, наприклад, внаслідок російського удару із застосуванням балістики по Запоріжжю ввечері 2 вересня загинули дві людини, і серед жертв була дитина. Також були двоє поранених.

Раніше також повідомлялося, що перед цим Запоріжжя зазнавало ракетних ударів 27 серпня. Тоді ворог бив по місту балістикою з території тимчасово окупованого Криму.