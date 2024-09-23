RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье в результате ночного удара количество пострадавших возросло до 21

Фото: В Запорожье в результате ночного удара количество пострадавших возросло до 21 (t.me/gu_dsns_zp/)
Автор: Валерия Полищук

В результате ночного ракетного удара по Запорожью, количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Среди них - тринадцать женщин и восемь мужчин, которые обратились за медицинской помощью.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. После осмотра и оказания первой помощи большинство из них были отправлены домой для дальнейшего лечения.

Сейчас в больнице остаются две женщины: Их состояние оценивается как средней тяжести, а врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.

Авиаудар по Запорожью

22 сентября около 23:00 в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной угрозе авиаударов.

Впоследствии руководитель ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что кафиры, вероятно, использовали управляемые авиабомбы. Зафиксировано шесть ударов по городу и его окрестностям, совершенных в период с 22:19 до 23:04.

В результате атаки получили повреждения 13 многоэтажных домов, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. В общей сложности российские войска нанесли не менее семи авиационных ударов по Запорожью и их району.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеЗапорожье