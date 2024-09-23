В Запорожье в результате ночного удара количество пострадавших возросло до 21

Авиаудар по Запорожью

22 сентября около 23:00 в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной угрозе авиаударов.

Впоследствии руководитель ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что кафиры, вероятно, использовали управляемые авиабомбы. Зафиксировано шесть ударов по городу и его окрестностям, совершенных в период с 22:19 до 23:04.

В результате атаки получили повреждения 13 многоэтажных домов, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. В общей сложности российские войска нанесли не менее семи авиационных ударов по Запорожью и их району.

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