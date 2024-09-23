В Запорожье в результате ночного удара количество пострадавших возросло до 21

В результате ночного ракетного удара по Запорожью, количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Среди них - тринадцать женщин и восемь мужчин, которые обратились за медицинской помощью.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. После осмотра и оказания первой помощи большинство из них были отправлены домой для дальнейшего лечения.
Сейчас в больнице остаются две женщины: Их состояние оценивается как средней тяжести, а врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.
22 сентября около 23:00 в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной угрозе авиаударов.
Впоследствии руководитель ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что кафиры, вероятно, использовали управляемые авиабомбы. Зафиксировано шесть ударов по городу и его окрестностям, совершенных в период с 22:19 до 23:04.
В результате атаки получили повреждения 13 многоэтажных домов, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. В общей сложности российские войска нанесли не менее семи авиационных ударов по Запорожью и их району.
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