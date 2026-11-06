У Запоріжжі не вимикатимуть світло у частині будинків взимку: деталі від обленерго

За її словами, обласна державна адміністрація працює над оновленням нормативної бази. Документи мають закріпити, що такі будинки не підлягатимуть погодинним відключенням електроенергії в зимовий період.

Цупренко пояснила, що ще взимку 2026 року будинки з електроопаленням фактично прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. Тому цієї зими їх не вимикатимуть.

Водночас нормативні документи, які мають врегулювати цей порядок, ще готують.

Опалювальний сезон у Запоріжжі

Нагадаємо, у Запоріжжі опалювальний сезон розпочався 2 листопада, як і кількох інших містах. Котельні планували запускати поетапно до 9 листопада, а на підключення всіх споживачів може знадобитися до двох тижнів. Спочатку тепло подають до соціальних закладів, а потім - до житлових будинків.