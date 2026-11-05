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Деякі міста в Україні можуть залишатися без світла по три дні через атаки РФ, - Харченко

17:12 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Марія Кучерявець
Деякі міста в Україні можуть залишатися без світла по три дні через атаки РФ, - Харченко Фото: В невеликих містах після ударів світла може не бути до трьох днів (Getty Images)
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З настанням сильних морозів в Україні зросте споживання електроенергії. В умовах російських атак окремі маленькі міста ризикують опинитися без світла на кілька днів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Як пояснив експерт, якщо в Києві під час морозів графіки можуть передбачати 12 годин зі світлом і 12 годин без нього, то в інших містах ситуація може суттєво відрізнятися.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - зазначив Харченко.

Він пояснив, що особливо вразливими є невеликі міста, де електропостачання може залежати від однієї підстанції.

Якщо російський удар зруйнує обладнання, його доведеться замінювати. Для цього потрібно доставити альтернативне обладнання та встановити його, що потребує часу.

Прикладом цього є нещодавня ситуація з Конотопом на Сумщині, місто 5 днів перебувало без світла після ворожих ударів, які пошкодили три ключові підстанції.

Водночас у великих містах, зокрема Дніпрі, ризики настільки тривалих відключень нижчі завдяки більш розвиненій енергосистемі.

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Графіки відключення світла Електроенергія Енергетики
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