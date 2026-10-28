Запорізька область готова до опалювального сезону: коли тепло з’явиться в оселях

У Запорізькій області планують розпочати опалювальний сезон 2 листопада. На підключення всіх споживачів може знадобитися до двох тижнів. Спочатку тепло подаватимуть до соціальних закладів, а потім - до житлових будинків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram .

Якщо після завершення запуску опалення не буде у вашому будинку, можна звернутися за такими номерами:

Під час запуску системи можливі технічні несправності. Комунальні служби працюватимуть цілодобово, щоб якнайшвидше усувати проблеми.

Водночас 2 листопада опалення не з’явиться одночасно в усіх споживачів. Підключення відбуватиметься поступово, а повний запуск системи може тривати до двох тижнів.

За словами Семікіна, область на 100% готова до опалювального сезону. До зими підготували понад 4500 житлових будинків, 320 соціальних закладів, 158 котелень і понад 500 кілометрів теплових мереж.

Читайте також про те, що в Києві за перший тиждень опалювального сезону до тепла підключили чверть закладів соціальної сфери.

Раніше ми писали про те, що в Одеській ОВА пояснили, за яких умов увімкнуть опалення в області.