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В Запорожье не будут отключать свет в части домов зимой: подробности от облэнерго

13:51 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожье дома с электроотоплением планируют не отключать от электроснабжения при использовании графиков почасовых отключений зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря АО "Запорожьеоблэнерго" Зореславу Цупренко во время брифинга.

По ее словам, областная государственная администрация работает над обновлением нормативной базы. Документы должны закрепить, что такие дома не подлежат почасовым отключениям электроэнергии в зимний период.

Цупренко объяснила, что еще зимой 2026 года дома с электроотоплением фактически приравняли к объектам критической инфраструктуры. Поэтому этой зимой их не будут отключать.

В то же время, нормативные документы, которые должны урегулировать этот порядок, еще готовят.

Отопительный сезон в Запорожье

Напомним, в Запорожье отопительный сезон начался 2 ноября, как и в нескольких других городах. Котельные планировали запускать поэтапно до 9 ноября, а на подключение всех потребителей может потребоваться до двух недель. Сначала тепло подают в социальные учреждения, а затем - в жилые дома.

В Запорожской ОВА сообщали о полной готовности региона к отопительному сезону. К зиме подготовили более 4500 жилых домов, 320 социальных учреждений, 158 котельных и более 500 километров тепловых сетей.

РБК-Украина ранее также рассказывало, что во время сильных морозов небольшие города могут оставаться без электроэнергии на несколько дней из-за российских атак на ключевые подстанции. По словам эксперта, риск длительных отключений особенно высок там, где электроснабжение зависит от одной подстанции, в то время как крупные города имеют более развитую энергосистему.

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ЗапорожьеОтопительный сезонОтключение света