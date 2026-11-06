В Запорожье не будут отключать свет в части домов зимой: подробности от облэнерго

По ее словам, областная государственная администрация работает над обновлением нормативной базы. Документы должны закрепить, что такие дома не подлежат почасовым отключениям электроэнергии в зимний период.

Цупренко объяснила, что еще зимой 2026 года дома с электроотоплением фактически приравняли к объектам критической инфраструктуры. Поэтому этой зимой их не будут отключать.

В то же время, нормативные документы, которые должны урегулировать этот порядок, еще готовят.

Отопительный сезон в Запорожье

Напомним, в Запорожье отопительный сезон начался 2 ноября, как и в нескольких других городах. Котельные планировали запускать поэтапно до 9 ноября, а на подключение всех потребителей может потребоваться до двух недель. Сначала тепло подают в социальные учреждения, а затем - в жилые дома.