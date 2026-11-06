ua en ru
Пт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Запорожье не будут отключать свет в части домов зимой: подробности от облэнерго

13:51 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Запорожье не будут отключать свет в части домов зимой: подробности от облэнерго Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Запорожье дома с электроотоплением планируют не отключать от электроснабжения при использовании графиков почасовых отключений зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря АО "Запорожьеоблэнерго" Зореславу Цупренко во время брифинга.

По ее словам, областная государственная администрация работает над обновлением нормативной базы. Документы должны закрепить, что такие дома не подлежат почасовым отключениям электроэнергии в зимний период.

Цупренко объяснила, что еще зимой 2026 года дома с электроотоплением фактически приравняли к объектам критической инфраструктуры. Поэтому этой зимой их не будут отключать.

В то же время, нормативные документы, которые должны урегулировать этот порядок, еще готовят.

Отопительный сезон в Запорожье

Напомним, в Запорожье отопительный сезон начался 2 ноября, как и в нескольких других городах. Котельные планировали запускать поэтапно до 9 ноября, а на подключение всех потребителей может потребоваться до двух недель. Сначала тепло подают в социальные учреждения, а затем - в жилые дома.

В Запорожской ОВА сообщали о полной готовности региона к отопительному сезону. К зиме подготовили более 4500 жилых домов, 320 социальных учреждений, 158 котельных и более 500 километров тепловых сетей.

РБК-Украина ранее также рассказывало, что во время сильных морозов небольшие города могут оставаться без электроэнергии на несколько дней из-за российских атак на ключевые подстанции. По словам эксперта, риск длительных отключений особенно высок там, где электроснабжение зависит от одной подстанции, в то время как крупные города имеют более развитую энергосистему.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Отопительный сезон Отключение света
Новости
В Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ
В Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так