У Запоріжжі та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

У Запорізькій області вводять розподіл повітряних тривог. Це дозволить зменшити їх кількість у Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Як пояснив Федоров, від початку повномасштабної війни у Запорізькій області пролунало більше ніж 5,5 тисяч повітряних тривог, загальна тривалість яких склала 7,5 місяців. Водночас левова частина стосувалась саме прифронтових громад, а не Запоріжжя.
"Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу виключно на прифронтові населені пункти, наприклад Оріхів чи Гуляйполе - у Запоріжжі не лунатиме сирена. Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується і для обласного центру", - додав він.
За словами голови ОВА, відповідне рішення дозволить підтримати економічну стійкість регіону й покращити психологічний стан мешканців.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних атак проти інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Особливо від атак страждають прифронтові населені пункти та області.
Також терористи вдаються до регулярних нічних атак. Наприклад, у ніч на 20 березня ворог запустив проти України 171 безпілотник. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 75 дронів.
Окремо варто додати, що з лютого 2025-го, розподіл повітряних тривог також було запроваджено й у Харківській області.
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