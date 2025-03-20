У Запоріжжі та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних атак проти інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Особливо від атак страждають прифронтові населені пункти та області.

Також терористи вдаються до регулярних нічних атак. Наприклад, у ніч на 20 березня ворог запустив проти України 171 безпілотник. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 75 дронів.

Окремо варто додати, що з лютого 2025-го, розподіл повітряних тривог також було запроваджено й у Харківській області.

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