У Харкові та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

"Вона (нова система оповіщення, - ред.) має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв'язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста", - пише міська рада.

Нова система оповіщення розділятиме повітряну тривогу у місті й області , що дозволить зменшити кількість тривог у Харкові й регіоні та створити комфортніші умови для роботи бізнесу.

Як пише міськрада, сьогодні, 7 лютого, виконавчий комітет прийняв рішення щодо експлуатації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Харкова . Система вже пройшла випробування й готова до роботи.

Обстріли Харківської області

Від початку повномасштабної війни Харківська область та Харків регулярно підпадають під удари з боку російських терористів. Як приклад, протягом 5 лютого, за словами голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог застосував проти регіону вісім безпілотників, з яких протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити шість. Також вчора, 6 лютого, терористи вдарили дроном по одному з районів Харкова.

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