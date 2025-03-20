В Запорожье и области воздушная тревога будет работать по-новому: что изменится

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным атакам против инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Особенно от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области.

Также террористы прибегают к регулярным ночным атакам. Например, в ночь на 20 марта враг запустил против Украины 171 беспилотник. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 75 дронов.

Отдельно стоит добавить, что с февраля 2025-го, распределение воздушных тревог также было введено и в Харьковской области.

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