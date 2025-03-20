В Запорожье и области воздушная тревога будет работать по-новому: что изменится

В Запорожской области вводят распределение воздушных тревог. Это позволит уменьшить их количество в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Как пояснил Федоров, с начала полномасштабной войны в Запорожской области прозвучало более 5,5 тысяч воздушных тревог, общая продолжительность которых составила 7,5 месяца. При этом львиная доля касалась именно прифронтовых громад, а не Запорожья.
"Если системы наблюдения и Силы обороны фиксируют вражескую угрозу исключительно на прифронтовые населенные пункты, например Орехов или Гуляйполе - в Запорожье не будет звучать сирена. Если опасность распространяется на Запорожье, сигнал тревоги активируется и для областного центра", - добавил он.
По словам главы ОВА, соответствующее решение позволит поддержать экономическую устойчивость региона и улучшить психологическое состояние жителей.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным атакам против инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Особенно от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области.
Также террористы прибегают к регулярным ночным атакам. Например, в ночь на 20 марта враг запустил против Украины 171 беспилотник. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 75 дронов.
Отдельно стоит добавить, что с февраля 2025-го, распределение воздушных тревог также было введено и в Харьковской области.
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