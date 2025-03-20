У Запоріжжі та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

У Запорізькій області вводять розподіл повітряних тривог. Це дозволить зменшити їх кількість у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як пояснив Федоров, від початку повномасштабної війни у Запорізькій області пролунало більше ніж 5,5 тисяч повітряних тривог, загальна тривалість яких склала 7,5 місяців. Водночас левова частина стосувалась саме прифронтових громад, а не Запоріжжя. "Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу виключно на прифронтові населені пункти, наприклад Оріхів чи Гуляйполе - у Запоріжжі не лунатиме сирена. Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується і для обласного центру", - додав він. За словами голови ОВА, відповідне рішення дозволить підтримати економічну стійкість регіону й покращити психологічний стан мешканців.