В Запорожье и области воздушная тревога будет работать по-новому: что изменится

Фото: в Запорожье и области воздушная тревога будет работать по-новому (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Запорожской области вводят распределение воздушных тревог. Это позволит уменьшить их количество в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как пояснил Федоров, с начала полномасштабной войны в Запорожской области прозвучало более 5,5 тысяч воздушных тревог, общая продолжительность которых составила 7,5 месяца. При этом львиная доля касалась именно прифронтовых громад, а не Запорожья. "Если системы наблюдения и Силы обороны фиксируют вражескую угрозу исключительно на прифронтовые населенные пункты, например Орехов или Гуляйполе - в Запорожье не будет звучать сирена. Если опасность распространяется на Запорожье, сигнал тревоги активируется и для областного центра", - добавил он. По словам главы ОВА, соответствующее решение позволит поддержать экономическую устойчивость региона и улучшить психологическое состояние жителей.