У Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у червні, у Кропивницькому, внаслідок вибуху газу постраждали діти.

Також у березні в Одесі сталась сильна пожежа у багатоповерхівці. Як стверджували місцеві Telegram-канали, перед цим вибухнув газовий балон.

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